T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlar için aşağıda dosya numarası yazılı dosyalar ile kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davaları açılmıştır.

2026/193

Davaya konu Aksaray Merkez Babakonağı, 128 ada, 28 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 22/10/2026 olan,

2026/194

Davaya konu Aksaray ili, Merkez ilçesi, Babakonağı mah. 132 ada 17 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 22/10/2026 olan,

2026/195

Davaya konu Aksaray Merkez, Babakonağı, 132 ada, 19 sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 22/10/2026 olan,

2026/196

Davaya konu Aksaray ili, Merkez ilçesi, Babakonağı 133 ada 18 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 22/10/2026 olan,

2026/197

Davaya konu Aksaray Merkez, Babakonağı, 133 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 22/10/2026 olan,

2026/198

Davaya konu Aksaray ili, Merkez ilçesi, Babakonağı 128 ada 27 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 15/10/2026 olan,

2026/199

Davaya konu Aksaray Merkez, Babakonağı, 128 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 22/10/2026 olan,

2026/203

Davaya konuAksaray Merkez, Babakonağı, 127 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 22/10/2026 olan,

2026/204

Davaya konu Aksaray ili, Merkez ilçesi, Babakonağı 127 ada 19 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 15/10/2026 olan,

2026/205

Davaya konu Aksaray Merkez, Babakonağı, 126 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 22/10/2026 olan,

2026/206

Davaya konu Aksaray Merkez Karakova köyü 123 ada 1 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 22/10/2026 olan,

2026/228

Davaya konu Aksaray Merkez Babakonağı 133 ada 13 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 22/10/2026 olan,

2026/233

Davaya konu Aksaray Merkez, Babakonağı, 127 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 22/10/2026 olan,

2026/235

Davaya konu Aksaray Gülağaç, Demirci/Kurtuluş mah., 391 ada, 14 sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 22/10/2026 olan,

2026/236

Davaya konu Aksaray ili, Gülağaç Demirci /Yenipazar Mah. 399 ada 4 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 22/10/2026 olan,

2026/237

Davaya konuAksaray Merkez, Karakova Köyü, 124 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 22/10/2026 olan,

2026/238

Davaya konu Aksaray ili, Merkez ilçesi, Babakonağı 128 ada 25 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 22/10/2026 olan,

Davalara ilişkin olarak tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği;

Husumetin TEDAŞ'a yöneltileceği,

Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilebileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Aksaray T.C. Vakıfbank Kültürpark Şubesine yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri keyfiyeti 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/07/2026

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