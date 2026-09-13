İ L A N

T.C.

AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/3 Tereke

MİRASÇI : MURAT ÇETİN - 187*****074 T.C. nolu, Ş***İ, F***A oğlu, **.**.1982 doğumlu.

Gerze Huzurevinin 04/03/2025 tarihli ihbar yazısı ile açılan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce sisteme kayıtlı adresinize duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye çıkarılmış olup, yurt dışı adresinize çıkartılan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 25/09/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 08/09/2026

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