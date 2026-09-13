İ L A N

T.C.

ESKİŞEHİR

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI :2024/139 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/2761 -2023/1371 E. K sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu Eskişehir ili, Tepebaşı İlçesi, Esentepe Mahallesi, 25989 Ada, 13 Parsel sayılı sayılı taşınmazın 1 ihale tarihi:23/09/2026- 2 ihale tarihi 16/10/2026 olarak belirlenmiştir. Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/139 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilmekte olup;

Adresi tespit edilemeyen:

Taşınmazda miras payı sahibi, 21/09/2088 doğ. 35...624 T.C. Kimlik Numaralı hissedar Fulye Argunhan'a, 23/07/1990 doğ, 35...788 T.C Kimlik Numaralı hissedar Bilge Argunhan'a, 10/08/1965 doğ, 35...406 T.C Kimlik numaralı Ayşe Argunhan'a

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra satış ilanının tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 10/09/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02547050