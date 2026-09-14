T.C.

MALATYA

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YAKINCA MAHALLESİNDE BULUNAN 756 ADA 4 PARSEL KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ

İLAN METNİ



Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerine kat karşılığı şeklinde; inşaat yapım işinin Belediye Meclisinin 03.06.2026 tarih ve 179 sayılı kararı ile belediye encümenine yetki verilmiştir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi hükümleri gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilmesi işidir.

İŞİN MUHAMMEN BEDELİ ve SÜRESİ:

İşi süresi yer teslim tarihinden itibaren 730 gündür.

GAYRİMENKULUN: İLİ : Malatya İLÇESİ : Yeşilyurt MAHALLESİ / KÖYÜ : Yakınca Mahallesi CİNSİ : Arsa YÜZÖLÇÜMÜ : 6.946,88 Metrekare PAFTA NO : - ADA NO : 756 PARSEL NO : 4 MUHAMMEN BEDELİ : 278.569.888,00 TL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI : 8.357.096,64TL

İHALE TARİHİ VE SAATİ : 14/10/2026 Çarşamba Günü 10:00

YAPILACAĞI YER: Yeşilyurt Belediyesi Encümen Salonu

İhale : 14/10/2026 Çarşamba Günü 10:00 Yeşilyurt Belediyesi İhale salonunda toplanacak olan Belediye Encümeninden oluşan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhale dokümanını almak isteyen istekliler mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 5.000,00 TL bedelle temin edilebilir.





İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için hazırlayacakları ihale dosyalarını dış zarfın içine konulduktan sonra zarfı kapatıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret ünvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak : 14/10/2026 Çarşamba Günü 10:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonuna verilmek üzere Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne imza karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. ( verilen teklifler herhangi nedenle geri alınmaz) İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi / kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgelerden kendi durumuna uygun olanı sunacaktır;



a. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;



1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,



b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası faaliyet belgesi (asıl veya noter tasdikli suret),

c. Tebligat için adres (kanuni ikametgah) bildirimi,

d. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belge (asıl veya noter tasdikli suret),

e. Şirket olarak katılacakların şirket yetki belgesi,

f. Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

g. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmiş sureti,

h. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmiş sureti,

i. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınacak yer görme belgesi,



j. Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlayacakları ve iç zarf içinde sunacakları ilk teklife esas teklif mektubu ve pay-puan cetvelini koyacakları teklif mektupları,

k. Muhammen bedelin en az %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka yada finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazısı),

l. İhale konusu işin adına alınmış 2886 sayılı yasaya uygun geçici teminat mektubu veya Belediyemiz Ziraat Bankası Yeşilyurt Şubesi nezdindeki (TR71 0001 0021 8425 2267 2150 69) nolu hesabına yatırılmış banka dekontu,

m. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,



n. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, e, g, h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

o. Şartname eki teknik personel taahhütnamesi,

p. Yer görme belgesi,

q. Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler,

r. İdareden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formu,

s. Sözleşme imzalanmadan önce yüklenici Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcunun olmadığına dair ibranameyi sunmak zorundadır.

t. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.,11.,12 ve 14.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

u. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanlığına hitaben, işin adına Belediye veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanlığına hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)



v. İhaleye katılacak istekli için; İş bitirme belgesi olarak 29.12.2015 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin B3 grubunda, kamu ya da özel sektörde son beş yıl içinde kendilerine ait iş kapsamında toplamda en az 7.298,04 m² bina inşaatını tamamlamış olmalıdır. Buna ilişkin belgelerin aslı sureti veya aslı görüldü belgesi iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Ortakların her birinin tek başına şartı sağlamaması durumunda ortak firmaların toplamının iş bitirmelerinin toplamının %80'i geçerlidir.



w. 29.12.2015 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde; Benzer iş grupları (B) üstyapı grubu II ve III. Grup yapılarda iş yapmış olanlar benzer iş olarak kabul edilecektir.







• Artırım teklifleri % oran olarak yapılacaktır aksi takdirde, isteklinin teklifi geçersiz sayılır.







• İstekliler tarafından teklif edilecek kat karşılığı oranı %30'dan az olamaz. %30'in altında sunulan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.







5. Üretimi Yapılacak İnşaat Alanı



Proje alanımız olan 756 ada 4 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Emsal:1,5, TAKS:0,40 ve Hmax:22,5 olduğundan emsal alanı 6.946,88*1,5=10.420,32 m2'dir.



6. Teminat makbuzları ve belgeler 14.10.2026 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 09:59'a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.





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