İLAN

RİZE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1309 Esas

KARAR NO : 2025/983

Davalılardan İstanbul, Kadıköy, Koşuyolu nüfusuna kayıtlı Mustafa Nebil ve Margarit Violet'den olma 03/09/1947 d.lu SUZAN LEYLA KURTULAN'ın adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine gerekçeli karar tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Davacılar Atika Tümay Temizel ve diğerleri tarafından açılan davada Rize İli Merkez İlçesi B ıldırcın Mahallesi 107 Ada 9 Parsel,112 Ada 4 Parsel, 112 Ada 5 Parsel, 113 Ada 1 Parsel, 121 Ada 5 Parsel ve Rize İli Merkez İlçesi Kavaklı Mahallesi 749 Ada 1 Parsel, 749 Ada 3 Parsel, 750 Ada 1 Parsel, 750 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki Ortaklığın Giderilmesine karar verilmiş olmakla, davalı Suzan Leyla Kurtulan'a iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde istinaf dilekçesini ibraz etmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02548620