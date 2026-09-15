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T.C. DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/21 Esas

DAVALI : EMİNE KAFTAN - Salih kızı

Davacılar Ayşe Tahtah ve Marian Barth tarafından aleyhinize açılan Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Gürcan mahallesi, 1623 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz üzerine konulmuş olan ipoteğe konu alacak tutarının tespitine ilişkin davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamaması nedeniyle duruşma günü olan 30.09.2026 günü saat 11:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, 7201 sayılı kanunun 28. 29. ve 31. maddeleri gereğince ilandan 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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