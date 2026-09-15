Giriş Tarihi: 16.09.2026 00:00
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/34 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2026/34 sayısıyla erişilebilir
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Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mah, 147 Ada, 39 Parsel, 174 m2, 16.000.000,00 TL KDV: %20
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1Artırma
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05/10/2026-14:25- 12/10/2026 -14:25 2. Artırma 05/11/2026-14:25-12/11/2026-14:25
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Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mah, 3380 Ada, 3 Parsel, 28 BB 804 m2, 7.000.000,00 TL KDV: %20
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1Artırma
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06/10/2026-11:35- 13/10/2026 -11:35 2. Artırma 05/11/2026-11:35-12/11/2026-11:35
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Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mah, 3380 Ada, 3 Parsel, 29 BB 804 m2, 10.000.000,00 TL KDV: %20
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1Artırma
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06/10/2026-14:25- 12/10/2026 -14:25 2. Artırma 05/11/2026-14:25-12/11/2026-14:25
Satış Müdürü-11/09/2026
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02548367