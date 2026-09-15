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T.C. GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/12 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Tereke davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında dahili davalı 42262224374 T.C kimlik numaralı Yunus Özkara'nın bilinen adreslerinden bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile dava dilekçesi, tensip zabtı ve bilirkişi raporlarının duruşma günü ile birlikte ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Açıklanan nedenlerle; Muris Mehmet Ali Özkara'nın terekesinin tespiti amacıyla tereke (tespit istemli) davası açıldığı, duruşmasının 17/12/2026 günü saat 09.00'a bırakıldığı, belirli gün ve saatte duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nın 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gün ve saati yerine geçerli olmak üzere Yunus Özkara'ya ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02548206