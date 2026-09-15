T.C.

İSTANBUL

8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İ L A N

Dosya No: 2026/488 Esas

Davalı: Burhan YAVUZ

Davacı Yapı Ve Kredi Bankası Anonim Şirketi(Mersis No: 0937002089200741) tarafından, davalılar Burhan YAVUZ ve Settriko Tekstil Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan iş bu dava, Yapı Ve Kredi Bankası Anonim Şirketi ile Settriko Tekstil Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi(Mersis No: 0764037879400016) İkitelli Tümsan Şubesi arasında akdedilen genel kredi sözleşmesine dayalı alacağın, asıl borçlu ve sözleşmeyi müteselsil kefil sıfatıyla imzalayan davalı Burhan YAVUZ tarafından ödenmediğinden bahisle, alacaklı banka tarafından alacağın tahsili amacıyla başlatılan İstanbul Banka Alacakları İcra Müdürlüğüne ait 2026/166594 esas sayılı icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin bulunmakta olup, dava esas değeri 12.321.157,36 Türk Lirası'dır. Davalı Burhan YAVUZ adına yapılan tebligatın iade dönmesi ve tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu tebligatın tebliğ tarihinden itibaren, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 126,127,129/2,121 ve 122. maddeleri gereği, 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevapların ve tüm delillerin yazılı olarak bir liste ekinde dosyaya sunulması, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için, bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede açıkça yer verilmesi, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19.08.2026

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