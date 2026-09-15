T.C.

KUŞADASI

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2025/699

KARAR NO : 2026/228

Mahkememizin 27/03/2026 tarih ve 2025/699 E.2026/328 Karar sayılı kararı Sanık

(Nihat ve Emine oğlu 17/08/1982 d.lu)) OĞUZ AYAN'ın açık adresi tespit edilememiş, bu sebeple

kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Sanık OĞUZ AYAN hakkında Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma ( TCK'nın 61. Mad. Uyarınca 6136 S.Y.15/1 Mad.) suçundan 1.640 TL. Para cezasının 53/1 md. uyarınca 1 yıl denetim süresi belirlenmesine, dair karar verildiği, işbu ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı (Tebligat kanununun 31. Madde) tebliğden itibaren 14 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilip hakime tasdik ettirilmek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği, ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 14/09/2026

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