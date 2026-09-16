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BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2006/167 Esas

KARAR NO : 2008/98

Davacı Hasan GÜZEL mirasçıları ile Refik TUNCER aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Refik TUNCER'in bildirilen adreslerine yargıtay bozma ilamının tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmalarından da sonuç alınamadığı anlaşılmakla ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davacının malik olduğu Bakırköy mevkiinde 267 ada, 124 parsel sayılı taşınmaz ile Üsküdar, Karacaahmet mevkii 436 ada, 48 parseldeki 27,56,61,81 numaralı bağımsız bölümlerini borcunun teminatı olarak davalı Refik TUNCER'e devrettiğine dair işlemlerin muvazaa nedeniyle geçersizliğini ileri sürerek açılan Tapu İptali Tescil davasında verilen Açılan davanın Reddine verilen ilamın temyiz üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Başkanlığının 21/10/2021 tarih ve 2021/8279 esas, 2021/5925 karar sayılı ilamı ile hükmün BOZULMASINA karar verilmiş olduğundan iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 22 gün içinde karar düzeltme dilekçesi sunulma hakkı olduğu ilan olunur.

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