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BURSA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/2387 Esas

KARAR NO : 2025/1925

Davacılar Bilgi Polat, Bülent Polat, Kadir Polat, Nurgül Polat tarafından muris Seyithan Polat'tan intikal eden Bursa ili, İnegöl ilçesi, Şipali Mahallesi 102 ada 41 parsel ve 16 ALR 503 plakalı 2020 model Fiat Fiorino marka araç üzerindeki ortaklığın giderilmesini talep etmiş, mirasçılardan Marcelle Marie Joseple CLEMENT'in bildirilen adresine tebligat yapılamamış, yapılan araştırmalarda da adresi belirlenememiştir. Mahkememizin yukarıda esasa kayıtlı dosyada verilen karar ile;

HÜKÜM

"1-Davanın KABULÜ ile Dava konusu Bursa İli, İnegöl İlçesi, Şipahi Mahallesi 102 ada 41 parsel sayılı taşınmaz ve 16V1572 plaka sayılı 2012 model Beyaz PEUGOT/PARTNER TEPE ACCİTİVE marka/model aracın aynen taksimi mümküm olmadığı anlaşıldığından varsa taşınmaz üzerindeki muhtesatlar ve sınırlamalar ile birlikte ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE,

2-Satışın açık artırma usulü ile umuma açık yapılmasına,

3-Taşınmazın satış bedelinin masraflar düşüldükten sonra, dosyada yer alan tapu kayıtları ve müteveffa Seyithan Polat'a ait Bursa 10. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/214 E. -2024/692 K. sayılı mirasçılık belgelerindeki payları oranında tüm paydaşlara dağıtılmasına,

4-Satış Memuru olarak Bursa Satış Memurluğu Yazı İşleri Müdürünün GÖREVLENDİRİLMESİNE, kararın kesinleşmesine müteakip talep halinde dosyanın Satış Memurluğuna GÖNDERİLMESİNE,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan 492 Sayılı Harçlar Yasası'nın ek : 1 sayılı tarife A, III, b , bendi uyarınca ortaklığın giderilmesine karar verilen taşınmaz için satış bedeli üzerinden taraflara düşecek pay üzerinden binde 11,38 oranında nispi karar harcının tapu kaydı ile mirasçılık belgelerindeki paylar oranında taraflardan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

6-Bu dava nedeniyle davacılar tarafından karşılanan 37,00 TL başvurma harcı, 8.723,00 TL (4.361,50+4.361,50 TL) keşif harcı, 14.000,00 TL bilirkişi ücreti ile 12.131,00 TL posta ve tebligat gideri olmak üzere 34.891,00 TL harç ve yargılama gideri toplamının davacılar ve davalının PAYLAŞIMA ESAS PAYLARINA BÖLÜNMESİNE, davacıların paylarına ilişkin kısmın KENDİ ÜZERLERİNDE BIRAKILMASINA, geriye kalan kısmın davalıdan payı oranında ALINARAK DAVACILARA VERİLMESİNE,

7-Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2. Kısım 1. Bölüm 3 nolu alt bendi uyarınca 28.500,00 TL maktu vekalet ücretinin davacılar ve davalının PAYLAŞIMA ESAS PAYLARINA BÖLÜNMESİNE, davacıların paylarına ilişkin kısmın KENDİ ÜZERLERİNDE BIRAKILMASINA, geriye kalan kısmın davalıdan payı oranında ALINARAK DAVACILARA VERİLMESİNE,

8-Taraflarca yatırılan avanslardan arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde RESEN İLGİLİSİNE İADESİNE,

Dair, huzurda bulunan taraf vekillerinin yüzlerine karşı, diğer tarafların yokluğunda GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 2 HAFTA İÇERİSİNDE BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ NEZDİNDE İSTİNAF YASA YOLU AÇIK OLMAK üzere verilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı. 18/09/2025" şeklinde verilen Gerekçeli Karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/01/2026

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