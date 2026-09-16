T.C. ANKARA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

A N K A R A

18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

08/09/2026

ESAS NO : 2024/371

Davacı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, davalılar Mustafa Çakır, Muhammet Ali Aygün ve Cafer Erdem Umudum aleyhine açılan Alacak davasında;

Mahkememizin ara kararı doğrultusunda, Bilirkişi Nevin Erkıran tarafından tanzim edilen 05/09/2026 tarihli bilirkişi raporunda özetle; 1- Asıl borçlu davalı Muhammet Ali AYGÜN'ün, 1416 sayılı Kanun ve Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik'in 38. maddesi uyarınca, öğrenimini gönderiliş amacına uygun bir dereceyle tamamlamaması nedeniyle kendisi için yapılan öğrenim masraflarını faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olduğu, 2.Dosyada davalı adına yapılan eğitim ve öğrenim giderlerine ilişkin 05.10.2023 tarihli REBUS sistemine göre "Tazminat Hesap Sonuç Kaydı" bulunduğu, bu kayıtta yer alan tutarlara göre 57.274,74 GBP ve %50 artırımlı olarak belirlenen 27.161,21 TL alacağın davalı Muhammet Ali AYGÜN tarafından ödenmesi gerektiği; 3.Kefiller tarafından düzenlenen kefalet beyanlarının el yazısı ile yazılmış olması nedeniyle, Kefiller Mustafa ÇAKIR ve Cafer Erdem UMUDUM'un sorumluluğunun, kefaletname kapsamı gereği yalnızca 40.000 GBP'lik Sterlin borca ve buna işleyecek yasal faizle sınırlı olmak üzere müşterek ve müteselsilen asıl davalı ile birlikte sorumlu olduğu bildirilmiştir.

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra bilirkişi raporunun davalıya tebliğ edilmiş, HMK 281. md gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, duruşmanın 05.11.2026 günü saat: 09.50'ye bırakıldığı, belirtilen gün ve saatte bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, HMK 147 md gereği belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan duruşmaya gelmediği takdirde duruşmaya gelen karşı tarafın talebi üzerine yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemelere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK.nun 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği davalı Mustafa ÇAKIR'a davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02549235