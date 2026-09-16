T.C.

BOLU

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/108 Esas 04.09.2026

2. İLAN

Davacı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI vekili dava dilekçesinde, Bolu ili, Merkez ilçesi, Seyitafşar Köyünde bulunan 337 parsel sayılı taşınmazda, hissedar olan "Emine" nin kim olduğunun bilinmediği, bilinmeyen şahıs olması sebebiyle Bolu 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/01/2015 tarih ve 2014/760 Esas ve 2015/63 Karar sayılı ilamıyla kayyım tayin edildiğini belirterek, TMK 588 m. gereğince kim olduğu bilinmeyen "Emine"nin dava konusu taşınmazda kayyımla idare edilen mal varlıkları ve başkaca tüm mallarının Hazineye intikali ile karar verilmesi talep edilmiş olmakla, adı geçen hakkında malumatı olanların veya bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememize bilgi verilmesi, işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize bilgi için başvurmaları halinde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu 2. KEZ İLANEN tebliğ olunur.

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