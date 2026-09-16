T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Genel Sekreterliği

Sayı : E.72305940-2026/256-11828/79732 08.09.2026

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

İLGİLİ : Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39880) Birol BİLEN, Diyarbakır Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40180) Mesut ÖZCAN,

ADRES : Meçhul

Haklarında inceleme yapılan ve isimleri yukarıda zikredilen ilgililerin;

Kamuyounda "Balyoz Davası" olarak bilinen İstanbul (CMK 250. madde ile yetkili) 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas sayısına kayden görülen yargılama kapsamında tutuklanan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Behçet Alper GÜNEY'in; İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/155 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı Hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan dolayı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 25.06.2026 tarihli, 2026/256 esas ve 2026/947 sayılı kararı ile; iş bu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgililere rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin T.C. İstanbul Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceklerine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02549686