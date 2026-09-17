İLAN

ANKARA 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/553

KARAR NO : 2026/304

DAVACILAR : 1-ALTUNBAŞ DIŞ TİC. SAN. A.Ş.

2-TURAÇ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

DAVALILAR : 1-İDEAL PROTEKNİK MAMÜL MAKİNA KİMYA MADEN MÜHENDİSLİK ORGANİZASYON DOĞA SPORLARI GIDA TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

2-SADETTİN ERDEM - GAZİANTEP YABAN AV MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3-İDEXSA FİŞEK İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Davacılar ALTUNBAŞ DIŞ TİC. SAN. A.Ş. ve TURAÇ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Tarafından davalılar İDEAL PROTEKNİK MAMÜL MAKİNA KİMYA MADEN MÜHENDİSLİK RGANİZASYON DOĞA SPORLARI GIDA TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ., SADETTİN ERDEM-GAZİANTEP YABAN AV MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ve İDEXSA FİŞEK İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş aleyhinde açılan asıl ve birleşen davada Marka ve Tasarım Hakkına Tecavüzün Tespiti, Durdurulması, Önlenmesi, Kaldırılması, Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi, İlan, Maddi ve Manevi Tazminat istemli davasının yapılan yargılamasında,

Davacılar vekili tarafından, davalıların markasal kullanımlarının, davacıların marka ve tasarım haklarına tecavüzün tespitini, tecavüzün önlenmesini, durdurulmasını, tecavüze sebebiyet veren ürünlere el konulması ve imhası ile ilanına karar verilmesini, maddi ve manevi tazminatın tazmini ile haksız rekabetin tespitini ve önlenmesini talep ve dava ettiği,

Mahkememizin işbu davasının 25/06/2026 tarihli kararı ile asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne karar verildiği,

Davalı İDEXSA FİŞEK İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.nin bildirilen adreslerine çıkartılan tebligatların yapılamadığı ve tebliğe yarar başkaca bir adresinin de belirlenemediği anlaşıldığından, tesis olunan kararın kendisine ilanen tebliğine, karar verilmiştir.

Buna göre, 25/06/2026 tarihinde tesis edilen mahkememiz kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yoluna gidilmezse kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 14/09/2026

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