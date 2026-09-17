T.C. ANKARA 3. İNFAZ HÂKİMLİĞİ

ANKARA

3. İNFAZ HÂKİMLİĞİ

ESAS NO : 2026/4883

KARAR NO : 2024/4879

İLAN METNİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza İlamat Bürosunca hükümlü KHALİL KURT hakkında Koşullu Salıverilme Talebi sonrası karar verilmiş, hükümlü hakkında dava dosyasının tetkikinde, sanığın açık adresinin tesbit edilemediği görülmekle, dosya incelendi;

GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Hükümlü KHALIL KURT hakkında Kırşehir İnfaz Hakimliğinin 14/04/2023 tarih ve 2023/1199 Esas 2023/1199 Karar sayılı ilamı ile 19/04/2023 tarihinden geçerli koşullu salıverilme kararının 11/02/2024 tarihinden geçerli olmak üzere 5275 sayılı yasanın 107/12. maddesi gereğince GERİ ALINMASINA,

Hükümlünün lehine olduğu anlaşılan 5275 sayılı yasanın 107/13.maddesi gereğince ikinci suç tarihi olan 11/02/2024 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 18/05/2025 tarihleri arasındaki (462 günlük sürenin) bihakkın tahliye tarihini geçmemek koşuluyla AYNEN İNFAZINA karar verilmiştir.

Hakimliğimizce verilen karar, hükümlünün adreslerine yapılan tebligatlar bila tebliğ dönmüş, adreslerden araştırılmasına rağmen tebliğ mümkün olmamıştır.

İşbu karar özetinin 7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ve internetten bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, iki hafta içerisinde itiraz talebinde bulunabileceği, öncelikle suçüstü giderlerinden karşılanacak masrafı ile birlikte gerekçeli karar tebliğ gideri ile ilan masrafının hükümlüden alınacağı ilanen tebliğ olunur. 14.09.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02549671