T.C. ÇUBUK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/402 Esas

KARAR NO : 2024/686

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/10/2024 tarihli ilamı ile 125/2 maddesi gereğince 1 AY 26 gün hapis cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Fatma oğlu, 20/11/1983 doğumlu, Eskişehir, Çifteler, Başkurt mah/köy nüfusuna kayıtlı ÇINAR ŞATIRER tüm aramalara rağmen bulunamamış, infazın durdurulması kararının kaldırılarak aynen infazına ilişkin ek karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince 09/09/2026 tarih, 2024/402 esas ve 2024/686 karar sayılı infazın durdurulması kararının kaldırılarak aynen infazına ilişkin ek kararının İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.09.2026

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