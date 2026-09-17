İ L A N

T.C.

ELAZIĞ

2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS SAYISI : 2024/305 Esas

Davacı , ALIYA KARAGELLİ ile Davalı , NİHAT KARAGELLİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;

Davalı, NİHAT KARAGELLİ'nin (9941*****64-Abdurrahman ve Hitam oğlu, 0*/0*/198* d.lu) adresi meçhul olduğundan;

DAVANIN KABULÜ İLE;1- Suriye Uyruklu 998******64 yabancı kimlik numaralı 01/01/19** doğumlu, ALIYA KARAGELLİ ile Suriye Uyruklu 994******64 yabancı kimlik numaralı 01/02/19** doğumlu, NİHAT KARAGELLİ'nin TMK'nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuklar 05/03/20** doğumlu 993******78 yabancı kimlik numaralı Esmehan Karagelli, 16/01/20** doğumlu 990******36 Melek Karagelli, 06/11/20**2 doğumlu 998******48 Abdurrahman Karagelli'nin velayetlerinin anneye verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı 6100 sayılı HMK'nun 345. Maddesi gereğince kararın tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere, yargılama sonunda karar verildi.

İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16/09/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02550770