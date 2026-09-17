İ L A N

T.C. HAYMANA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/131 Esas

KARAR NO : 2025/379

Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlüğü

Davalı : Nurhan Günal (133***670)

Mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

1-Ankara İli Haymana İlçesi Medrese Mahallesi 182 ada 40 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 294.115,82 TL olduğunun tespitine,

2-Ankara İli Haymana İlçesiMedrese Mahallesi 182 ada 40 parsel sayılı taşınmazın davalı ve dahili davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile TÜM TAKYİDATLARINDAN ARİ OLARAK davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

3-Taşınmaz hali hazırda yol olarak tapuya kayıt ve tescilli olduğundan bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığına,

4-Dava konusu taşınmaz için tespit edilen toplam 294.115,82 TL kamulaştırma bedelinin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin davalıya ödenmesine, bunun için Ziraat Bankası Haymana Şubesine müzekkere yazılmasına, ödeme sırasında tapu kaydında varsa haciz, ipotek gibi takyidatların davalıya ödenecek bedele yansıtılmasına; 294.115,82 TL kamulaştırma bedeli için dava tarihinden (28/06/2022) karar tarihine (04/12/2025) kadar işleyecek kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faizinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, taşınmazlar tapu kaydında davalı adına olan pay üzerinde takyidat bulunması halinde bu takyidatların ödenecek bedele yansıtılmasına,

Dair davalı vekilinin yüzüne, diğer tarafların/vekillerin yokluğunda, tescil yönünden Kamulaştırma Kanunu 10/8 Maddesi uyarınca kesin, kamulaştırma bedeli yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.04/12/2025

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/05/2026

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