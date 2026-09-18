Giriş Tarihi: 19.09.2026 00:00
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARSA SATIŞ İLANI
İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.
Teklif Mektubu Belediyemizden veya Belediyemiz internet sayfasından temin edilebilir.
Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
Gerçek kişi olması halinde:
a)İç zarf
b)Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c)Türkiye'de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
d)Noter tasdikli imza beyannamesi
e)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi
f)Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
g)Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
Tüzel kişi olması halinde:
a)İç zarf
b)Türkiye'de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
c)Noter tasdikli imza sirküsü
d)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi
e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
f)Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
g)Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2026 yılı-Tüzel kişi )
Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
İlan olunur.
|
MAHALLE
|
ADA/
|
ALAN (M²)
|
CİNSİ
|
İMAR DURUMU
|
MUHAMMEN
|
GEÇİCİ
|
TAKSİT
|
SAAT
|
1
|
SANCAK
|
44689/2
|
18033.24
|
ARSA
|
YENÇOK:6 KAT
TAKS:0.25/E:1.10
|
144.375.000,00
|
11.550.000,00
|
Peşin veya
|
14:00
|
2
|
YAZIR
|
20569/2
|
6264.07
|
ARSA
|
4 KAT KONUT ALANI
TAKS:0.25/ E:1.00
|
188,125,000.00
|
15.050.000,00
|
Peşin veya
|
14:20
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02551760