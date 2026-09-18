T.C. İZMİR 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/126 Esas 23.06.2026

Konu : İLAN

İ L A N

SAYIN ERKAN BÜYÜKÇINAR

Mahkememizin yukarıda yazılı bulunan dosyasında, aşağıda 03/06/2014 tarihli dava dilekçesi, 19/12/2022 tarihli tensip tutanağı 02/11/2022 tarihli BAM bozma kararı ve 15/12/2017- 30/03/2018 tarihli bilirkişi raporları bulunmakta olup Tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz aksi halde davacının ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş sayılacağınız,HMK'nun 139/2 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, belirtilen ön inceleme duruşma gününde hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda da karar verilebileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın, sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği İHTAR olunur.

Dava dilekçesi: Davacı ile davalıların paylı mülkiyet hükümlerine göre malik bulundukları İzmir İli,Güzelbahçe İlçesi,Güzelbahçe Mahallesi,Çamlıçay Mevki,4363 parsel sayılı taşınmazın ortak kullanımı ve paylaşımı konusunda anlaşamadıkları beyan edilerek,ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi talep etmiştir.

Bilirkişi raporu (15/12/2017): Niza konusu taşınmazın dava tarihi olan 06.12.2013 deki değeri toplamı 724.979,10 olduğu, Dava konusu taşınmazın yüzölçümü, paydaşların sayısı ve pay oranları, imar durumu, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Toprak Koruma Kanunu'nda dava konusu taşınmazın sahip olduğu özelliklere sahip taşınmazlar için belirlenmiş olan parsel büyüklükleri dikkate alındığında taraflar arasında aynen veya ivaz ilavesi sureti ile taksiminin mümkün olmadığı, ortaklığın satış yoluyla giderilebileceği, Satış bedeli ne olursa olsun, paydaşların her birinin satış bedelinden almaları gereken paylar dava dosyasında bulunan en güncel 03/04/2017 tarihli tapu kaydı dikkate alınarak hazırlanan aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde olması gerektiği, mütalaa edilmiştir.¸

Bilirkişi raporu (29/03/2018): - Niza konusu taşınmazın keşif tarihi olan 07.11.2017 tarihindeki değeri toplamının, 1.226.198,86 TL olduğu, Dava konusu taşınmazın yüzölçümü, paydaşların sayısı ve pay oranları, imar durumu, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Toprak Koruma Kanunu'nda dava konusu taşınmazın sahip olduğu özelliklere sahip taşınmazlar için belirlenmiş olan parsel büyüklükleri dikkate alındığında taraflar arasında aynen veya ivaz ilavesi sureti ile taksiminin mümkün olmadığı, ortaklığın satış yoluyla giderilebileceği, Satış bedeli ne olursa olsun, paydaşların her birinin satış bedelinden almaları gereken paylar dava dosyasında bulunan en güncel 03/04/2017 tarihli tapu kaydı dikkate alınarak hazırlanan aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde olması gerektiği mütalaa edilmiştir. ¸

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi'nin 02/11/2022 tarih, 2020/2664 Esas - 2022/3928 Karar sayılı ilamı: Dava, İzmir ili Güzelbahçe ilçesi, Güzelbahçe Mah. 4363 parsel sayılı taşınmazda ortaklığın satılarak giderilmesi istemidir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar davalı Hüseyin Esen tarafından istinaf edilmiştir. Eldeki dava 6.12.2013 tarihinde açılmış, 12.3.2019 tarihinde karara çıkmıştır. Paydaşlardan Birsen Bayık karar tarihinden sonra 28.6.2019 tarihinde vefat etmiş, mirasçılık belgesi sunularak yasal mirasçılarına gerekçeli karar tebliğ edilerek eksiklik giderilmiş ise de yine paydaşlardan muris Fatma Yalnız dava açılmadan önce 1.12.1982 tarihinde vefat etmiştir. Paydaş muris Fatma Yalnız'ın yasal mirasçıların davanın görülmesi sırasında taraf olarak katılımları sağlanacak iken, karar tarihinden sonra mirasçılık belgesinin sunulup, mirasçılarına gerekçeli karar tebliği yerinde olmamıştır. Muris Fatma Yalnız dava tarihinden önce vefat etmekle yargılamalar sırasında mirasçıların katılımı sağlanıp taraf teşkilinin giderilmesi gerekeceğinden, usulünce taraf teşkili yapılmadığından, mahkeme kararı kaldırılmıştır.

Bozma tensip tutanağı (19/12/2022): Taraflara bozma ilamı ekli duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye gönderilmesine karar verilmiştir.