ARNAVUTKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN

Sayın : ÖMER AKAN, MUZAFFER YASADAR, CAN KAMURAN OMURTAĞ

YENİKÖY Mah. 180 ada 36 parseldeki taşınmazın 1/4 hissesi elbirliği halinde malikleri adına kayıtlı iken; ALİ AKAN 'ın Silivri Sulh Hukuk Mahkemesi' nden verilen 05/10/2021 tarihli ve 2021/654 ESAS 2021/1261 KARAR sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılarına vekaleten ÖNDER GÜNDOĞDU 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3. maddesine istinaden miras ortaklığından doğan mülkiyetinin Paylı İntikal işlemi talebinde bulunulmuştur ÖMER AKAN, MUZAFFER YASADAR, CAN KAMURAN OMURTAĞ 'a ulaşılamamıştır.

Bu nedenle; anılan kanun hükmüne göre,paylı intikal işleminin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.Postada (vs) olobilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa işbu taşınmaz üzerindeki Paylı İntikalişlemi yapılarak, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.