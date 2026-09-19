Örnek No:55*

T.C.

MİLAS

İCRA DAİRESİ

2026/222 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/222 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Adresi : Muğlu Milas Dörttepe Mah.Tuzla Mevkii 38/ Ada 77 Parsel 6.027,86 m2 yüz ölçümlü ham toprakve üzerindeki taşınmazlara ait borçlunun 1/2 hissese satılacaktır Milas / MUĞLA Muğla İl, Milas İlçe, DÖRTTEPE MAH. TUZLA MEVKİİ Mevkii, 383 Ada, 77 Parsel, Milas Belediyesinden alınan bila tarih ve 252209 sayılı yazı ekindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İdari İşler Biriminin 27.02.2026 tarih ve 251601 sayılı yazılarında; Milas ilçesi, Dörttepe Mahallesi, 383 ada 77 parsel 6.027,86 M2 yüz ölçümlü ham taprak ve üzerindeki taşınmazlar taşınmaz; 1/100.000 ölçekli Yüzölçümü : 6.027,86 m2 Arsa Payı : 1/2 Kıymeti : 12.250.789,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: TEDAŞIN İRTİ FAK HAKKI VARDIR Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 15:00

18/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.