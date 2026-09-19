T.C.

İNEGÖL

AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İNEGÖL 2.AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/823 Esas

DAVALI : METİN ALTILAR- 148******46 Kurdali Mah. 10075. Sok. No:25/1 Toroslar/Mersin BİTLİS ili, AHLAT ilçesi, BURCUKAYA mah/köy, 12 Cilt, 3 Aile sıra no, 64 sırada nüfusa kayıtlı, ABDURRAHMAN ve GÜLPERİ oğlu/kızı, 03/07/1984 dogumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tevzi formu, muhtıra ve tensip zaptı gönderilmiş olup adreste tanınmadığından bahisle tebligat iade edilmiş, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu ve muhtıranın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı Metin Altılar'ın sürekli hakaret ettiğini, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, müşterek çocukları ve müvekkilini darp ettiğini, hakaret ve tehdit ettiğini, müvekkilinin can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK' nın 129. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş davaya cevap dilekçesi verebileceğiniz yine HMK' nın 121. Maddesi gereğince elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerin ibrazına ve başka yerden temini gereken belgeler var ise bulunduğu yerlerin dilekçesinin tebliğine ihtiva eden tebligat yerine geçerli olmak üzere,

Ayrıca davalı tarafından cevap dilekçesi verilmez ise davalı Metin Atlılar'a mahkememizce yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır bulunması ya da kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi geçerli mazeret bildirmeksizin duruşmalara katılmaması halinde ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak yokluğunda yargılamanın sürdürülüp karar verileceği, cevap dilekçesi verilirse ön inceleme duruşması gününün değiştirilerek kendisine bildirileceği ilanen tebliğ olunur. 11.03.2026