Giriş Tarihi: 20.09.2026 00:00
İ L A N
T.C. OLTU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/120 Esas
Mahkememizin 2025/120 esas sayılı dosyasında, Erzurum ili, Narman ilçesi Araköy mahallesi 103 ada 26 parsel sayılı 110,72 m² yüzölçümlü taşınmazda keşif yapıldığı, taşınmaz bedelinin 10.707,73 olduğu, duruşmasının 06/11/2026 günü Oltu Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda saat 15:10'da yapılacağı,
Bilirkişi raporuna karşı iş bu ilan tarihinden 7 gün sonrasında başlamak üzere 15 günlük süre içerisinde itirazda bulunabileceği Yakup ATASEVER'e
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
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