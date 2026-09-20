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DENİZLİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/57 Esas

KARAR NO : 2026/323

Davacı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI tarafından Davalı Gülçin Kepke aleyhine mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı GÜLÇİN KEPKE'nin bilinen en son ki adresine çıkartılan tebligatın geri döndüğü, Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar açık adresi tespit edilemediğinden davalıya gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla mahkememizce 12/05/2026 tarih ve 2025/57 E 2026/323 Karar sayılı ilamı ile "NEVZAT BAYINDIR üzerindeki velayet hakkının kaldırılmasına,

Velayetin davalı baba Murat Bayındır'a verilmesine yer olmadığına, velayet hakkı bulunmadığından davalı baba yönünden velayetin kaldırılması hususunda karar verilmesine yer olmadığına,

Davalı anne ile çocuk arasında şahsi ilişki tesisine yer olmadığına,

Küçüğe vasi atanması için sulh hukuk mahkemesine ihbarda bulunulmasına,

Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına, suçüstünden karşılanmasına karar verilen 17.640 TL ilan ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına," ilişkin verilen kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde istinaf yasa yoluna başvurma hakkınızın bulunduğu, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 08/09/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02551809