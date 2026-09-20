T.C.

ANKARA

18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .62096404-2025/204-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan sanık Nasuh YAYLA hakkında yapılan yargılama sonunda; Mahkememizin 06/05/2026 tarih, 2025/204 Esas-2026/354 Karar sayılı ilamı ile CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAAT kararı verildiği; Ancak gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği gibi açık adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince mahkememiz ilamının Sanık Nasuh YAYLA'ya ilanen tebliğine; hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren iki hafta sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 16.09.2026

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