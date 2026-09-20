T.C. ANTALYA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/170 Esas

KARAR NO: 2025/608 Karar

Mahkememizin 20/102025 tarih ve 2024/170 Esas, 2025/608 Karar sayılı ilamı ile;

Sanıklar İslam NAMAZBEKOV ve Maksat ASKHAT hakkında 12/12/2022 tarihlerinde işledikleri iddia edilen Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçu nedeniyle sanık İslam NAMAZBEKOV'un beraatine, sanık Maksat ASKHAT'ın eylemine uyan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1,3/10, 3/10-son, 3/23, TCK'nın 62/1, 52/2, 53/1 maddeleri uyarınca sonuç olarak 1 YIL 3 AY HAPİS ve 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK'nın 51/1.maddesi uyarınca ERTELENMESİNE, TCK'nın 51/3.maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay süreyle herhangi bir yükümlülük yüklenmeksizin denetimli serbestliğe tabi tutulmasına, adli para cezasının yasal olarak ertelenmesine yer olmadığına, suça konu malların MÜSADERESİNE, yargılama giderlerinin sanık Maksat'tan tahsili ile hazineye gelir kaydına, Müdahil kendisini vekille temsil ettirdiğinden 30000,00 TL vekalet ücretinin sanık Maksat ASKHAT'tan alınarak müdahile verilmesine karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen karara karşı katılan Ticaret Bakanlığı vekilince istinaf talebinde bulunulmuştur.

Kararın sanıklar İslam NAMAZBEKOV ve Maksat ASKHAT'nın yargılama aşamasında bildirdikleri adresine tebliğe çıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı, sanıklara ait başkaca adreste bulunmadığı, TK'nın 35.maddesi kapsamında daha önce yapılmış bir tebligat bulunmadığı anlaşıldığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31.maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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