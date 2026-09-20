T.C. GELİBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Tarla vasfında kayıtlı olup, üzerinde herhangi bir şey ekili ürün olmadığı tespit edilmiştir. Arazi dağ ve doğa manzaralıdır. Parselin kadastral yolu vardır. Arazinin üzerinde her türlü makinalı tarım yapılma imkanı vardır. Verim açısından değerlendirildiğinde, yöreye adapte olmuş ve tarımı yapılan bitkilerin yöre ortalamasında ürün elde edilmesi mümkündür. Adresi : Çanakkale İl, Gelibolu İlçe, GAZİSÜLEYMANPAŞA Mahalle/Köy, 797 Ada, 69 Parsel Yüzölçümü : 7.574,43 m2 İmar Durumu: Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planında Tarım Alanında" kaldığı görülmüştür. Kıymeti : 6.059.544,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir. Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.