Giriş Tarihi: 21.09.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
GELİBOLU
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/30 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Tarla vasfında kayıtlı olup, üzerinde herhangi bir şey ekili ürün olmadığı tespit edilmiştir. Arazi dağ ve doğa manzaralıdır. Parselin kadastral yolu vardır. Arazinin üzerinde her türlü makinalı tarım yapılma imkanı vardır. Verim açısından değerlendirildiğinde, yöreye adapte olmuş ve tarımı yapılan bitkilerin yöre ortalamasında ürün elde edilmesi mümkündür.
Adresi : Çanakkale İl, Gelibolu İlçe, GAZİSÜLEYMANPAŞA Mahalle/Köy, 797 Ada, 69 Parsel
Yüzölçümü : 7.574,43 m2
İmar Durumu: Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planında Tarım Alanında" kaldığı görülmüştür.
Kıymeti : 6.059.544,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:12
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:12
18/09/2026
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