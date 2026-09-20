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Giriş Tarihi: 21.09.2026 00:00

Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 00:20

T.C. PAZAR (RİZE) 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (KAMULAŞTIRMA İLANI)

T.C.

PAZAR (RİZE) 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

Davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında; Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;

Aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet tekdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası İlgili İlçe Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 15/09/2026

Katip 127804 Hakim 285664

Sıra No

Esas No

Davalılar

Köy / Mah.

Rize ili Hemşin ilçesi

Ada

Parsel

Kamulaştır.

Alanı(m²)

Duruşma Günü

Duruşma

Saati

1

2026/364

Aykan PASLI, Ayten PASLI, Cemil Dursun PASLI, Havva PASTIRMA, Hülya ÖZCAN, Mesut PASLI, Mustafa PASLI, Nejla USTA, Servet PASLI, Ali PASLI, Hacer PASLI, MÜNEVVER PASLI

Ortaköy Mah.

118

40

138,79

09/12/2026

09:40

2

2026/366

Güldane FIRAT, İlyas FIRAT, Murtaza FIRAT, Ali FIRAT, İdris FIRAT

Ortaköy Mah.

118

107

86,62

09/12/2026

09:35

3

2026/368

Ceylan PASLI, Ender PASLI, Hasan PASLI, Melek BAYRAM, Murvet COŞKUN, SAVAŞ PASLI, SEDAT PASLI, ŞENOL PASLI

Ortaköy Mah.

117

117

117

8

9

10

tamamı

tamamı

40,43

09/12/2026

09:15

4

2026/370

Ersoy USTA, Hacı Mustafa USTA, Halil USTA, Melek İNCEOĞLU, Metin USTA, Mustafa BOZKURT, Mülkiye USTA, Nurten USTA, ONURSAL BOZKURT

Ortaköy Mah.

158

68

64,22

09/12/2026

09:23

5

2026/372

Adife USTA, Ali ATAMAN, Çiğdem TÜYSÜZ, Emine YEĞEN, Hafize ESER, İsmail ATAMAN, Musa ATAMAN, Mustafa ATAMAN, Safiye ATAMAN, Emine ATAMAN, Hüseyin ATAMAN, İdris Ataman, Rekabi ATAMAN

Ortaköy Mah.

125

3

231,58

09/12/2026

09:20

6

2026/374

AHMET YILMAZ-56809399616, AHMET METİN YAZICI, ATİLLA YAZICI, AYŞE YAZICI, CENGİZ BİRBEN, ÇETİN YAZICI, ENGİN BİRBEN, ENSAR YAZICI, ERSİN YILMAZ, HAKAN YAZICI, HÜCESTE AYDIN, NESRİN YILMAZ, SEBAHAT YAZICI, YILMAZ BİRBEN, ZEHRA HEMŞİNLİ

Ortaköy Mah.

120

2

tamamı

09/12/2026

09:00

7

2026/376

Ahmet PASLI, Ahmet USTA, Aykan PASLI, Ayşegül KOÇ, Ayten PASLI, Bayramali USTA, Can Ali USTA, Canan YAVUZ, Celalettin PASLI, Cemalettin PASLI, Cengiz KARATEKE, Devlet Selim PASLI, Emine PASTIRMA, Ercan USTA, Fatma PASLI, Fatma PASLI, Firdevs USTA, Garmen Bircan USTA, Gülsüm TURAN, Hadiye USTA, Hamdi PASLI, Havva PASTIRMA, Havva SARIUSTA, Hülya ÖZCAN, İsminaz ÇELİK, Mehmet USTA, Mehmet Fahri PASLI, Melahat PASLI, Mesut PASLI, Murat Karateke, Nejla USTA, Nuray USTA, Ömer Beycan USTA, Özer PASLI, Servet PASLI, Sevtap SEVİM, Sunay PASLI, Yalçın PASLI

Ortaköy Mah.

117

118

118

20

13

23

129,38

405,40

64,51

09/12/2026

09:03

8

2026/378

Ahmet YAZICI, Ali YEĞEN, Ayla ÖZGER, Bohar KOBAL, Dursun KÖR, Elvan Özger KESER, Emel USTA, Emine COŞKUN, Ender ÖZGER, Erhan ÖZGER, Erkan ATAMAN, Figen YAZICI, Gönül KUYUMCU, Güner YAZICI, Hafize YAZICI, Handan PASLI, Hanife YILDIZ, Huriye PAMİR, İbrahim KOBAL, Mahmut KÖR, Mehmet Ali YAZICI, Mendane YAZICI, Mersime MOGG, Mevlüt ÖZGER, Mustafa ALEMDAROĞLU, Mustafa ATAMAN, Nazmiye AYKUR, Nermiye YÜKSEL, Özlem KOBAL GÖZÜAÇIK, Safiye KOBAL, Seher YEĞEN, Selen YAZICI, Sevgi YEĞEN, Şevki KOBAL, Şükrü KOBAL, Ali Dursun USTA, Fatma USTA, Fevziye YAZICI, Mehmet YAZICI, Nazmiye YAZICI, Nuri YAZICI, Şevki YAZICI

Ortaköy Mah.

376

377

5

1

416,98

tamamı

09/12/2026

09:10

9

2026/365

Ayişe AYDIN, Birsel HİÇYILMAZ, Fahriye YAZAR, Sariye ATAMAN, Sebahat HİÇYILMAZ, Sonay HEMŞİNLİ

Ortaköy Mah.

158

79

408,59

09/12/2026

09:30

10

2026/367

Cemil Dursun PASLI, Mustafa PASLI, Münevver PASLI

Ortaköy Mah.

118

117

117

19

14

21

611,02

70,83

tamamı

09/12/2026

09:45

11

2026/369

Gülsen USTA, Mirsel YAZICI, Nusret Basri YAZICI, Resmiye Yazıcı, Safiye ATAMAN, Sevda YAZICI, Sırrı Ömür YAZICI, Süreyya YAZICI, Suna PASLI

Ortaköy Mah.

120

1

tamamı

09/12/2026

09:50

12

2026/373

Elif KAYMAZ, Emriye YILDIRIM, Erol YEGEN, Mehmet Şevki GÜZEY, Muhammet Emre YEGEN, Muzaffer GÜZEY, Nezire Güngör, Şahin GÜZEY, Şefika ATAMAN, Şükran YEGEN, Zehra SAK

Ortaköy Mah.

123

20

1.915,4

09/12/2026

10:00

13

2026/375

Ayten PASLI, Emine KURU, Fatma PASTIRMA, Hacı Ali PASTIRMA, Hasan PASTIRMA, Havva PASTIRMA, Hülya ÖZCAN, Hüseyin PASTIRMA, Melahat PASLI, Melek PASTIRMA, Mesut PASLI, Mustafa PASTIRMA, Raşit PASTIRMA, Sariye KÜÇÜK, Servet PASLI

Ortaköy Mah.

123

22

527,12

09/12/2026

10:05

14

2026/377

Aykan PASLI, Ayten PASLI, Havva PASTIRMA, Hülya ÖZCAN, Mesut PASLI, Nejla USTA, Servet PASLI

Ortaköy Mah.

117

118

11

41

44,97

78,13

09/12/2026

10:10

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