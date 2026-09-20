T.C.

PAZAR (RİZE) 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

Davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında; Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;

Aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet tekdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası İlgili İlçe Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 15/09/2026

Katip 127804 Hakim 285664

Sıra No Esas No Davalılar Köy / Mah. Rize ili Hemşin ilçesi Ada Parsel Kamulaştır. Alanı(m²) Duruşma Günü Duruşma Saati 1 2026/364 Aykan PASLI, Ayten PASLI, Cemil Dursun PASLI, Havva PASTIRMA, Hülya ÖZCAN, Mesut PASLI, Mustafa PASLI, Nejla USTA, Servet PASLI, Ali PASLI, Hacer PASLI, MÜNEVVER PASLI Ortaköy Mah. 118 40 138,79 09/12/2026 09:40

2 2026/366 Güldane FIRAT, İlyas FIRAT, Murtaza FIRAT, Ali FIRAT, İdris FIRAT Ortaköy Mah. 118 107 86,62 09/12/2026 09:35

3 2026/368 Ceylan PASLI, Ender PASLI, Hasan PASLI, Melek BAYRAM, Murvet COŞKUN, SAVAŞ PASLI, SEDAT PASLI, ŞENOL PASLI Ortaköy Mah. 117 117 117 8 9 10 tamamı tamamı 40,43 09/12/2026 09:15

4 2026/370 Ersoy USTA, Hacı Mustafa USTA, Halil USTA, Melek İNCEOĞLU, Metin USTA, Mustafa BOZKURT, Mülkiye USTA, Nurten USTA, ONURSAL BOZKURT Ortaköy Mah. 158 68 64,22 09/12/2026 09:23

5 2026/372 Adife USTA, Ali ATAMAN, Çiğdem TÜYSÜZ, Emine YEĞEN, Hafize ESER, İsmail ATAMAN, Musa ATAMAN, Mustafa ATAMAN, Safiye ATAMAN, Emine ATAMAN, Hüseyin ATAMAN, İdris Ataman, Rekabi ATAMAN Ortaköy Mah. 125 3 231,58 09/12/2026 09:20

6 2026/374 AHMET YILMAZ-56809399616, AHMET METİN YAZICI, ATİLLA YAZICI, AYŞE YAZICI, CENGİZ BİRBEN, ÇETİN YAZICI, ENGİN BİRBEN, ENSAR YAZICI, ERSİN YILMAZ, HAKAN YAZICI, HÜCESTE AYDIN, NESRİN YILMAZ, SEBAHAT YAZICI, YILMAZ BİRBEN, ZEHRA HEMŞİNLİ Ortaköy Mah. 120 2 tamamı 09/12/2026 09:00

7 2026/376 Ahmet PASLI, Ahmet USTA, Aykan PASLI, Ayşegül KOÇ, Ayten PASLI, Bayramali USTA, Can Ali USTA, Canan YAVUZ, Celalettin PASLI, Cemalettin PASLI, Cengiz KARATEKE, Devlet Selim PASLI, Emine PASTIRMA, Ercan USTA, Fatma PASLI, Fatma PASLI, Firdevs USTA, Garmen Bircan USTA, Gülsüm TURAN, Hadiye USTA, Hamdi PASLI, Havva PASTIRMA, Havva SARIUSTA, Hülya ÖZCAN, İsminaz ÇELİK, Mehmet USTA, Mehmet Fahri PASLI, Melahat PASLI, Mesut PASLI, Murat Karateke, Nejla USTA, Nuray USTA, Ömer Beycan USTA, Özer PASLI, Servet PASLI, Sevtap SEVİM, Sunay PASLI, Yalçın PASLI Ortaköy Mah. 117 118 118 20 13 23 129,38 405,40 64,51 09/12/2026 09:03

8 2026/378 Ahmet YAZICI, Ali YEĞEN, Ayla ÖZGER, Bohar KOBAL, Dursun KÖR, Elvan Özger KESER, Emel USTA, Emine COŞKUN, Ender ÖZGER, Erhan ÖZGER, Erkan ATAMAN, Figen YAZICI, Gönül KUYUMCU, Güner YAZICI, Hafize YAZICI, Handan PASLI, Hanife YILDIZ, Huriye PAMİR, İbrahim KOBAL, Mahmut KÖR, Mehmet Ali YAZICI, Mendane YAZICI, Mersime MOGG, Mevlüt ÖZGER, Mustafa ALEMDAROĞLU, Mustafa ATAMAN, Nazmiye AYKUR, Nermiye YÜKSEL, Özlem KOBAL GÖZÜAÇIK, Safiye KOBAL, Seher YEĞEN, Selen YAZICI, Sevgi YEĞEN, Şevki KOBAL, Şükrü KOBAL, Ali Dursun USTA, Fatma USTA, Fevziye YAZICI, Mehmet YAZICI, Nazmiye YAZICI, Nuri YAZICI, Şevki YAZICI Ortaköy Mah. 376 377 5 1 416,98 tamamı 09/12/2026 09:10 9 2026/365 Ayişe AYDIN, Birsel HİÇYILMAZ, Fahriye YAZAR, Sariye ATAMAN, Sebahat HİÇYILMAZ, Sonay HEMŞİNLİ Ortaköy Mah. 158 79 408,59 09/12/2026 09:30 10 2026/367 Cemil Dursun PASLI, Mustafa PASLI, Münevver PASLI Ortaköy Mah. 118 117 117 19 14 21 611,02 70,83 tamamı 09/12/2026 09:45 11 2026/369 Gülsen USTA, Mirsel YAZICI, Nusret Basri YAZICI, Resmiye Yazıcı, Safiye ATAMAN, Sevda YAZICI, Sırrı Ömür YAZICI, Süreyya YAZICI, Suna PASLI Ortaköy Mah. 120 1 tamamı 09/12/2026 09:50 12 2026/373 Elif KAYMAZ, Emriye YILDIRIM, Erol YEGEN, Mehmet Şevki GÜZEY, Muhammet Emre YEGEN, Muzaffer GÜZEY, Nezire Güngör, Şahin GÜZEY, Şefika ATAMAN, Şükran YEGEN, Zehra SAK Ortaköy Mah. 123 20 1.915,4 09/12/2026 10:00 13 2026/375 Ayten PASLI, Emine KURU, Fatma PASTIRMA, Hacı Ali PASTIRMA, Hasan PASTIRMA, Havva PASTIRMA, Hülya ÖZCAN, Hüseyin PASTIRMA, Melahat PASLI, Melek PASTIRMA, Mesut PASLI, Mustafa PASTIRMA, Raşit PASTIRMA, Sariye KÜÇÜK, Servet PASLI Ortaköy Mah. 123 22 527,12 09/12/2026 10:05 14 2026/377 Aykan PASLI, Ayten PASLI, Havva PASTIRMA, Hülya ÖZCAN, Mesut PASLI, Nejla USTA, Servet PASLI Ortaköy Mah. 117 118 11 41 44,97 78,13 09/12/2026 10:10

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