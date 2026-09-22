İLAN

EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/244 Esas

KARAR NO : 2026/603

DAVACI : HASAN GÖKAY YÜKSEL

DAVALILAR : SÜMER OSMA (Cebe ve Ayten'den olma, 1968 d.lu, 19*******32 T.C) ve diğerleri

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılama sonucunda 17/06/2026 tarihinde karara çıkmış olup, gerekçeli karar tebliği mahkememiz dosyasında mevcut adresinize gönderilmiş ancak iade edildiğinden ve adres araştırmasından da sonuç alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği hususu hasıl olmuştur.

Yapılan açık yargılama sonunda;

HÜKÜM:

...Davanın KABULÜ ile; Edirne İli, Merkez ilçesi, Babademirtaş Mahallesi, 3749 Ada 13 parsel nolu taşınmazın mülkiyeti üzerindeki ortaklığın T.M.K.'nun 699/3 maddesi uyarınca UMUMA YAPILACAK İHALELİ SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE,

Satışın HMK 322/2 md. yollaması ile İİY 112 – 135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına,

Satışın taşınmazlar üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına (İçtihatı Birleştirme Kararı 27.01.1954 E 1 K 22)

2-Satış bedelinin tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında taraflar arasında paylaştırılmasına,

3-Satış memuru olarak Edirne Adliyesi 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurunun görevlendirilmesine, .......

Dair, verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı, 6100 sayılı HMK'nın 345. Maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup karar verildi.17/06/2026...

Karar verildiği hususu teblie yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/09/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02553302