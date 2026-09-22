Örnek No:55*

T.C.

GÖLCÜK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/49 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YUKARI MAHALLE Mahalle/Köy, Aslanpınarı Mevkii, 1238 Ada, 1 Parsel, Çalılık Vasfında Taşınmaz Adresi : Gölcük İlçesi Yakarı Mahalle Mahallesi Gölcük / KOCAELİ Yüzölçümü : 1.862,42 m2 İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesinin 1/25000 ölçekli Nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. Kıymeti : 3.352.356,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:14 Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:14 Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:14

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YUKARI MAHALLE Mahalle/Köy, Aslanpınarı Mevkii, 1238 Ada, 2 Parsel, Çalılık Vasfında Taşınmaz Adresi : Gölcük İlçesi Yakarı Mahalle Mahallesi Gölcük / KOCAELİ Yüzölçümü : 3.317,80 m2 İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesinin 1/25000 ölçekli Nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır Kıymeti : 5.972.040,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:16 Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:16 Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:16

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YUKARI MAHALLE Mahalle/Köy, Aslanpınarı Mevkii, 1238 Ada, 3 Parsel, Bağ Vasfında Taşınmaz Adresi : Gölcük İlçesi Yakarı Mahalle Mahallesi Gölcük / KOCAELİ Yüzölçümü : 11.763,05 m2 İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesinin 1/25000 ölçekli Nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır Kıymeti : 17.644.575,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 12:19 Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 12:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 12:19 Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 12:19

15/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02553081