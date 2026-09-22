T.C.

HAVZA

SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/393 Esas 18/09/2026

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle

Samsun ili Havza ilçesi Taşkaracaören Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Recep ve Sıddıka' dan olma, 06/02/1927 doğumlu, 42706894460 TC kimlik nolu Selvi ÖZDİL' in yapılan tüm araştırmalara rağmen mirasçılarının tespit edilemediği anlaşıldığından;

"TMK'nun 594/1 maddesi gereğince; müteveffanın mirasçılarının mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri için resmi gazetede birer ay ara ile iki defa ilan yapılacağı, yapılan ilanda son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde hak sahiplerinin mirasçılık sıfatlarını bildirmelerine, bildirmedikleri takdirde miras sebebiyle istihkak davası açmak hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın devlete geçeceği İHTAR olunur"

NOT: İLAN MASRAFLARI SUÇ ÜSTÜ ÖDENEĞİNDEN KARŞILANACAKTIR

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