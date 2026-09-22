T.C. İSTANBUL 25. İCRA CEZA MAHKEMESİ İLAN DOSYA NO : 2026/57 Esas KARAR NO : 2026/188 ŞİKAYETÇİ : TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ, VEKİLİ : Av. ERİNÇ ŞATIR, SANIK :VEKTÖR BİLGİ VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yetkilisi, BURHAN ONAT, Recep ve Mükerrem oğlu, 22/09/1984 KANDIRA doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Aydınlık Mah. Okul Sk. No: 4 Kandıra/ KOCAELİ adresinde oturur. TC Kimlik No:22568295278 SUÇ : Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme SUÇ TARİHİ : 12/11/2025 SUÇ YERİ : İSTANBUL KARAR TARİHİ : 12/05/2026 Müşteki Teb Faktoring AŞ ile sanık Burhan ONAT arasında mahkememizde görülmekte olan Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan açılan davada sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Mahkememiz gerekçeli kararının sanık Burhan ONAT'a 1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince Yurt Genelinde yayın yapan ve trajı 50.000 üzerinde olan herhangi bir gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. #ilan.gov.tr Basın No: ILN02553410