Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. İSTANBUL 25. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 23.09.2026 00:00

T.C. İSTANBUL 25. İCRA CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL

25. İCRA CEZA MAHKEMESİ İLAN

DOSYA NO : 2026/57 Esas

KARAR NO : 2026/188

ŞİKAYETÇİ : TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. ERİNÇ ŞATIR,

SANIK :VEKTÖR BİLGİ VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yetkilisi, BURHAN ONAT, Recep ve Mükerrem oğlu, 22/09/1984 KANDIRA doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Aydınlık Mah. Okul Sk. No: 4 Kandıra/ KOCAELİ adresinde oturur. TC Kimlik No:22568295278

SUÇ : Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme

SUÇ TARİHİ : 12/11/2025

SUÇ YERİ : İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 12/05/2026

Müşteki Teb Faktoring AŞ ile sanık Burhan ONAT arasında mahkememizde görülmekte olan

Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan açılan davada sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup

sanık tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

Mahkememiz gerekçeli kararının sanık Burhan ONAT'a

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince Yurt Genelinde yayın yapan ve trajı 50.000 üzerinde olan herhangi bir gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02553410
ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. İSTANBUL 25. İCRA CEZA MAHKEMESİ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA