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T.C. PAZAR (RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/121 Esas

DAVALI : TEA GURTSKAIA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

1- Dilekçeler aşaması tamamlanmakla 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 137. 138 ve 139. Maddeleri uyarınca ön inceleme duruşma günü verilmesine,

2-Ön inceleme duruşma gününün tebliği ile 7251 sayılı yasanın 13. Maddesi ile değişik 6100 Sayılı Kanunun 139. Maddesi gereği;

a)Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelipte duruşmayı takip etmediğiniz takdirde HMK' nın 150.maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılacağı,

b)Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,

c)Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

d)Taraflara dilekçelerinde göstermiş oldukları ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak üzere davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre verilmesine, bu hususların verilen kesin süre içerisinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları ve mevcut delil durumuna göre karar verileceği,

Hususlarının ihtarına, ihtarın iş bu ön inceleme duruşmasına davet tutanağının tebliği ile yapılmış sayılmasına karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 07/01/2027 günü saat: 10:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16/09/2026

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