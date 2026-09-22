Giriş Tarihi: 23.09.2026 00:00
İ L A N
T.C.
SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/80 Esas
Davacı Yusuf Yıldız ile Davalı Hazine ve Serik Malmüdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili davasının verilen ara kararı gereğince;
Davacı davaya konu taşınmazın içine isabet eden, Antalya ili Serik ilçesi Gebiz mahallesi sınırları içerisinde bulunan 961,89 m² taşınmazın TMK 713/4 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.
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