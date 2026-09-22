Örnek No:55*

T.C.

TATVAN

İCRA DAİRESİ

2026/1242 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1242 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bitlis İl, Tatvan İlçe, ADABAĞ Mahalle/Köy, KÖY CİVARI MEVKİİ Mevkii, 175 Ada, 2 Parsel, İcra Konusu Taşınmaz Adresi : Bitlis İli Tatvan İlçesi Adabağ Köyü 101 Ada 47 Parsel Tatvan / BİTLİS Yüzölçümü : 70.801,82 m2 İmar Durumu : Yok (Bilirkişi raporunda belirtilmemiştir.) Kıymeti : 18.818.347,69 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.(Satış ilanında detaylıca belirtilmiştir.) Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 15:00

18/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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