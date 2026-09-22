T.C.

YUMURTALIK

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/59 Esas 09.09.2026

İLAN

Davacı, SADULLAH KINIK ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı uyarınca;

Aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, miktarı ve hudutları yazılı bulunan dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize şahsen veya bir vekille müracaat etmeleri , aksi takdirde dosyadaki mevcut belge ve delillere göre karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/10/2010

İLİ İLÇESİ KÖY/MAH. MEVKİ MİKTARI

ADANA YUMURTALIK Hunutlu KY 120 ada 14 parsel 6.132,66 M2

(Taşınmaz içi)

HUDUTLARI :

120 ada 14 parsel içerisinde 749,88 m²

120 ada 14 parsel içerisinde 5382,78 m²

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