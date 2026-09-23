İLAN

MALATYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

I.BÖLÜM: SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No İlçesi Mahalle Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 Akçadağ Ancar 140 7 8008.07 Tam Ham Toprak İmarsız İşgalli 801000 80100 46303 0.375

2 Akçadağ Bayramuşağı 108 109 935 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 7500 7500 46303 0.3888888888888889

3 Akçadağ Bayramuşağı 108 130 2166.7800000000002 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 326000 32600 46303 0.40277777777777801

4 Akçadağ Bayramuşağı 108 30 2979.78 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 447000 44700 46303 0.41666666666666702

5 Akçadağ Çevirme 130 2 2414.21 Tam Ham Toprak imarsız İşgalli 363000 36300 46303 0.43055555555555602

6 Akçadağ Çevirme 110 69 11610.25 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 523000 52300 46303 0.44444444444444497

7 Akçadağ Çevirme 110 16 4715.83 Tam Ham Toprak İmarsız İşgalli 566000 56600 46303 0.45833333333333298

8 Akçadağ Durulova 105 25 2582.33 Tam Meşelik İmarsız İşgalli 517000 51700 46303 0.47222222222222199

9 Akçadağ Düvencik 109 23 7723.55 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 425000 42500 46303 0.48611111111111099

10 Akçadağ Esenbey 132 10 19512.84 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 781000 78100 46303 0.55555555555555558

11 Akçadağ Esenbey 101 56 41462.300000000003 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 1659000 165900 46303 0.56944444444444442

12 Akçadağ Karapınar 263 2 144.05000000000001 Tam Arsa İmarsız İşgalli 116000 11600 46303 0.58333333333333304

13 Akçadağ Karanlıkdere 142 3 306.14 Tam Ham Toprak İmarsız İşgalli 184000 18400 46303 0.59722222222222199

14 Akçadağ Mezra 109 2 7685.95 Tam Ham Toprak İmarsız İşgalli 385000 115500 46303 0.61111111111111105

15 Akçadağ Mezra 103 20 10439.450000000001 Tam Ham Toprak İmarsız İşgalli 525000 157500 46303 0.625

16 Akçadağ Yaylımlı 105 53 7250.98 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 726000 72600 46303 0.63888888888888895

17 Battalgazi Çolaklı 151 2 20703.12 Tam Ham Toprak imarsız İşgalli 8700000 870000 46303 0.65277777777777701

18 Battalgazi Karatepe 126 1 110061.3 Tam Ham Toprak imarsız İşgalli 23000000 2300000 46303 0.66666666666666696

19 Kale Mahmut Dursun 108 158 3247.59 Tam Arsa İmarlı İşgalli 9710000 971000 46304 0.375

20 Kale Mahmut Dursun 108 156 1178.8499999999999 Tam Arsa İmarlı İşgalli 6740000 674000 46304 0.3888888888888889

21 Kale Kara Hüseyin 104 5 391.84 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 59000 5900 46304 0.40277777777777801

22 Kale Bent 101 14 25502.43 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 766000 76600 46304 0.41666666666666702

23 Kale İkizpınar 139 6 2005.62 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 652000 65200 46304 0.43055555555555602

24 Kale Dedeköy 114 72 5712.86 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 1714000 171400 46304 0.44444444444444497

25 Kale Dedeköy 115 14 431.53 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 130000 13000 46304 0.45833333333333298

26 Yazıhan Fethiye 167 7 24369.57 Tam Susuz Tarla ve Ham Toprak İmarsız İşgalli 5170000 517000 46304 0.47222222222222199

27 Yazıhan Fethiye 232 4 5473.11 Tam Susuz Tarla İmarsız İşgalli 1369000 136900 46304 0.56944444444444442

II. BÖLÜM: KULLANMA İZNİ TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ

Sıra No İlçesi Mahalle Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Kullanma İzni Tesis Edilecek Yüzölçüm(m²) Kullanma İzni Amacı ve Süresi İlk Yıl Tahmini Kullanma İzni Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi ve Saati

1 Yeşilyurt İkizce DHTA 255 Tam DHTA Park Boş 255 İmar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere; sabit ve kalıcı tesisler yapılmak üzere / 30(otuz) yıl 17850 5355 09.10.2026 / 14:00

1-Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlardan I. Bölümde belirtilen taşınmazların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü, II.Bölümde belirtilen taşınmazın kullanma izni tesisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Çöşnük Mh. Necip Fazıl Kısakürek Cd. No:4/1 Battalgazi/MALATYA adresinde bulunan Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 4. Katında yer alan konferans salonunda ihale Komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı yatırdıklarına dair alındı belgesi veya dekontu en geç ihale saatine kadar Komisyonumuza ibraz etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat(Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) olarak Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun(süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Geçici teminat bedeli nakit olarak Malatya Defterdarlığı-Muhasebe Müdürlüğü veznesine yada banka yolu ile ödenmek istenilmesi halinde ise " T.C Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı" adına kayıtlı bulunan Ziraat Bankası TR72 0001 0001 8300 0010 0056 58 IBAN numaralı banka hesabına "Ad Soyadı/Ünvanı-TC Kimlik Numarası /Vergi numarası ve Mahalle Ada-Parsel nolu taşınmaz ihalesi geçici teminatı" şeklinde açıklama yazılmak suretiyle yatırılabilir.

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh Belgesi) veya tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus kayıt örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

ç) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.(Ortak Girişim Belgesinde oran ve vekalet durumu belirtilecektir.)

d) Postayla yapılacak müracaatlarda yukarıda belirtilen belgelerle birlikte teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. ve 46. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyonumuza ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3-II. Bölümde belirtilen taşınmazın kullanma izni ihalesinin onayını müteakip; fiili kullanım olmaksızın taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması amacıyla üzerinde ihale kalan yatırımcıya "Ön İzin Sözleşmesi" düzenlenmek suretiyle kullanma izni ihalesi sonucu oluşan bedelin birinci ve ikinci yıllar için yüzde yirmisi, üçüncü yıl için yüzde otuzu, dördüncü yıl için yüzde kırkı olarak belirlenir. Ön izin verilen yatırımcılar tarafından ön izin sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirerek, kullanma izni tesisinin talep edilmesi halinde kullanma izni tesis edilecektir.

4- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir.

5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.

7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6, 83, 84 ve 85. maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihalelere katılamazlar.

8- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri Katma Değer Vergisinden, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden, ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan(döner sermaye bedeli hariç) muaftır. Kullanma İzni bedeli üzerinden alınacak vergi, resim ve harçlar istekliye aittir.

9- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. Ayrıca talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. Maddesine göre satış bedellerinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı ise en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

10-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği gereğince satışı/kullanma izni tesisi yapılacak taşınmazların ihale bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye kadar olan kısmı için %1(yüzde bir), 5.000.000,00-TL'den 10.000.000,00-TL'ye kadar olan kısmı için %0,5(binde beş), 10.000.000,00-TL'yi aşan kısmı için %0,25(on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır.

İhale bilgileri Bakanlığımızın www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/irtifak hakkı ilanları bölümünden, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün https://malatya.csb.gov.tr adresi duyurular kısmında ve Basın İlan Kurumunun www.ilan.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. İletişim Numarası: 0(422)3711217 Dahili: 1008-1182-1158-1285-1189