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SERİK 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/502 Esas

KARAR NO : 2025/660

Davacı Dilber Songül Özgen ile davalı Şafak Özgen arasında mahkememizde görülen boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davacının davasının KABULÜ ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tozkoparan Mah. Cilt No:25 Aile Sıra No:1080 BSN:6'dan naklen gelen ve halen Sivas İli, Zara İlçesi ,Tuzlagözü Mahallesi / Köyü cilt No:124 Aile Sıra No:12 BSN:53'te nüfusa kayıtlı, Kazım ve Mukaddes kızı, 25/05/1994 Mersin doğumlu, 20123059518 T.C. Kimlik numaralı DİLBER SONGÜL ÖZGEN ile aynı yer BSN no: 28'de nüfusa kayıtlı, Yusuf ve Zuhal oğlu, 11/01/1982 İstanbul doğumlu, 48337753886 T.C. Kimlik numaralı ŞAFAK ÖZGEN 'in TMK 166/1. Maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin davacı anneye verilmesine,

3-Velayeti davacı anneye verilen müşterek çocuklar ile davalı baba arasında şahsi ilişki tesisi ile; her ayın 1. ve 3. Cumartesi günü sabah saat 09:00'dan Pazar akşamı saat 17:00'ye kadar, dini bayramların 2. günü sabah 09:00'dan 3.günü saat 17:00'ye kadar, yarı yıl tatillerinin 2.haftası pazartesi saat 09:00' dan Cuma günü akşam saat 17:00'ye kadar, her yılın Temmuz ayının 1. günü saat 09:00'dan Temmuz ayının 31. Günü akşam saat 17:00'ye kadar ve babalar günü sabah saat 09:00'dan akşam saat 17:00'ye kadar davalı baba ile çocuklar arasında kişisel ilişki tesisine,

4-Velayeti davacı anneye verilen müşterek çocuklar için T.M.K.'nın 353. Ve Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde varsa çocuklara ait malvarlığının dökümünü gösterir bir defterin mahkememize ibraz edilmesi, yoksa herhangi bir mal varlığının bulunup bulunmadığını, mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri de aynı süre içinde mahkememize bildirmesi davalı tarafından süresi içinde cevap verilmemesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde Tüzüğün 4/2 ve Türk Medeni Kanununun 360 ve 361. maddeleri gereğince hakkında işlem yapılacağının ihtarına( ihtar edildi),

5-Taraflara TMK'nun 324. Maddesi uyarınca birbirlerinin müşterek çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten çocuğun eğitim ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmaları gerektiği, kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye gider veya ana baba bu haklarını ön görülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ilgilenmezler yada diğer önemli sebepler varsa, çocuğun üstün yararı gözetilerek kişisel ilişki kurma hakkının reddedilebileceği veya velayetin değiştirilebileceği hususlarının ihtarına, (ihtarat yapıldı),

6-Müşterek çocuklar lehine dava tarihinden itibaren aylık 1.000,00'er TL olmak üzere toplam 2.000,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştikten sonra aylık 1.000,00'er TL olmak üzere toplam 2.000,00 TL iştirak nafakası olarak devamına ,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıya ilanen tebliğinden itibaren yasal süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 29/06/2026

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