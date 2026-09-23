İHALE İLANI

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı: Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Ahi Evran Mah. 185. Cad.. No:2 Sincan/Ankara

c) Telefon ve faks numarası : 4444762 - 3122711272

d) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@sincan.bel.tr

e) İlgili personel : S.Edip ÖZYÖN.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhalenin Konusu:

2.1. İhalenin konusu; Sincan İlçesine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Bulunan 3 Adet Taşınmazın Satışı İş ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 07.10.2026 tarihinde saat 15:00 - 15:10 aralığında Kapalı Teklif Usulü ile yapılması.

2.2. Taşınmazın Evsafı, Muhammen bedeli:

Mahalle Ada/Parsel Alan(m²) Taşınmazın Değeri (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Mustafa Kemal Mahallesi 614 Ada 6 Parsel 613.00 m² 15.671.988,65 ₺ 07.10.2026 15:00 2 Mustafa Kemal Mahallesi 614 Ada 8 Parsel 713.00 m² 21.182.707,45 ₺ 07.10.2026 15:05 3 29 Ekim Mahallesi 1574 Ada 5 Parsel 696,00 m² 17.037.676,32 ₺ 07.10.2026 15:10

Bu ihaleye ait taşınmazların toplam Muhammen bedeli: 53.892.372,42TL 'dir.

3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, Ahi Evran Mah. 185. Cad. No:2 Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 07.10.2026 tarihinde saat 15:00 - 15:10 saatleri arasında yapılacaktır. İhale dosyaları en geç 06.10.2026 tarihinde saat 17:00 'ye kadar Ahi Evran Mah. 185. Cad. No:2 adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.)

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Nüfus Müdürlüklerinden yada E Devletten alınan Nüfus Kayıt Örneği.

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3' sidir.)( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )

f) Teklif Mektubu

g) PTT Merkez Müdürlüklerinden veya e-devlet başvurusu ile e-tebligat adresi,

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile Ticaret Sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3' sidir.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Teklif Mektubu

f) PTT Merkez Müdürlüklerinden veya e-devlet başvurusu ile e-tebligat adresi,

5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 3.000,00 TL olup, Ahi Evran Mah. 185. Cad. No:2 adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

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