T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : 22/05/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Aşağı Holpenk Köyü Kullik Mevkii 173 Ada 129 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında sulu tarla vasfında olduğu, toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 0-1, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip, mutlak tarım arazisi vasfında olduğu, taşınmaz üzerinde hali hazırda 10 adet elma, 2 adet ceviz, 2 adet erik, 2 adet kayısı,2 adet dut, 4 adet badem, 12 adet nuhtelif meyve fidanı ile 12 adet bağ omçasının dikili olduğu ve geri kalan kısmının ise boş olduğu, taşınmaz üzerinde zemin+kısmi 1. kat betonarme olarak inşa edilmiş mesken bulunduğu pencerelerinin PVC, dış kapısı demir, dış cephe kaplaması sıvalı, boyasız ve ısıtma sistemi sobalı olduğu toplam inşaat alanının brüt yaklaşık 75 m2 olduğu bildirilmiştir. Yüzölçümü : 13.632,51 m2 Kıymeti : 20.877.068,05 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.