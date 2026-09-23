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T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/41 Esas 30/07/2026

GAİPLİK İLANI

(1.İLAN)

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1452 ada, 19 parsel sayılı, 85,00 m2 yüzölçümlü bahçeli ahşap ev vasıflı taşınmazın 4/72 hisse tapu maliki olan İsmail'in adına mevcut tapu kaydının iptali ile işbu şahsın gaipliğine karar verilmesini ve söz konusu taşınmazdaki hisselerin Nalıncı Elhac Hasan Ağa Vakfı adına tesciline karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmakla,

Mahkememizdeki dava konusu tapu kayıt maliki; 4/72 hisse maliki İsmail'in gaip olduğu iddia edildiğinden adı geçen şahıs hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2026/41 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri veya bu süre içerisinde gaiplik kararı verilmesi istenilen şahsın mahkememize müracaat etmesi gerektiği, ilandan sonuç alınamadığı takdirde TMK'nun 33/2 - 35. maddeleri gereğince göre şahıs hakkında gaipliğe karar verileceği ilan olunur. 30/07/2026

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