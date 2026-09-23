T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : İstanbul İli, Pendik İlçe, KURTKÖY Mahalle/Köy, 3979 Ada, 6 Parsel, 31 Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdirine konu; DİKKAT BİRİNCİ AÇIK ARTTIRMA HİSSEDARLAR ARASINA YAPILACAKTIR. tapuda Kurtköy Mahallesi 3979 ada, 6 numaralı parsel üzerinde ki (YENİ PETEKEVLER SİTESİ) 8 Blok Apartmandan 23/3 kapı numaralı B Blok Apartmanın 7. Katında bulunan 31 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi 23/3 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 32 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+Zemin Kat+8 normal kat olmak üzere 10 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı Site bahçesinden zemin Kattan olup, giriş kapısı alüminyum doğrama cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdivenler mermer kaplı, demir korkulukludur. Apartmanda asansör bulunmakta olup katlara asansör ve merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 31 bağımsız bölüm numaralı Daire Apartmanın 7. katında 31 kapı numaralı dairedir. Dairenin dış giriş kapısı çelik donanımlı ahşap kapı olup, iç mekan; antre, hol, banyo, tuvalet, mutfak, 3 oda ve salon ve balkon olmak üzere 3+1 planında, yaklaşık 110m2 brüt, 90.20m2 net alana sahip dairenin; antre, hol, mutfak, banyo ve tuvaletin tabanları ile, banyo ve tuvaletin duvarları seramik kaplıdır. Salon ve oda zeminleri parke kaplı, duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. İç kapılar ahşap panel kapı, pencere doğramaları PVC doğrama çift cam, mutfak tezgâhı üzeri mermerit altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolapları mevcuttur. Banyoda duşa kabin, klozet ve lavabosu mevcuttur. Tuvalet Alaturkadır. Isınması doğalgaz kombi sistem iledir. Apartman ve daire normal işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Sitenin bahçesinde; çocuk oyun alanları, açık otopark bulunmaktadır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay olup, Ankara Caddesine 320m., Sabiha Gökçen Hava Alanına 2.6km. mesafede konumludur. Dava konusu taşınmazın keşif tarihinde kapalı olması sebebiyle içerisine girilememiş; bu doğrultuda yapının iç mekan özellikleri, malzeme kalitesi ve mevcut durumuna dair yerinde tespit yapılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle değerlendirmeler, taşınmazın dış özellikleri ile tapu/ imar Müdürlüğündeki mevcut mimari projesi ve resmi kayıtları esas alınarak yapılmıştır. Adresi : Yenişehir Mah. Millet Cad. No:23/3 B Blok 7. Kat Daire:31 Pendik / İSTANBUL Yüzölçümü : 110 m2 Arsa Payı : 10/2780 İmar Durumu : Ekli İmar Durumu belgesine göre; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 3979 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli 10.07.2012 tasdik tarihli Yenişehir ve Çamlık Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planında; Hmaks:30.50m. Yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır. Kıymeti : 7.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: 1-Tedaş Lehine Kira şerhi vardır. Tedaş'dan gelen cevabi yazıda kira şerhinin korunması kaydıyla yapılacak satışa muvafakat edilmiştir. 2- İstanbul Anadolu 24. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/419 Tereke sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi vardır. Mahkemeden gelen cevabi yazıda; mahkememizce muris terekesi tespit edilmiş ve terekeden el çekilmiş olmakla, karar kesinleştiğinde tedbir ve şerhlerin kaldırılmasına yönelik işlem yapılacağından memurluğunuzca verilen karar uyarınca satış yapılmasında bu aşamada mahkememizce bir sakınca bulunmadığı şeklinde cevap verilmiştir.