Giriş Tarihi: 24.09.2026 00:00
T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/433
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Payamlı Mahallesi, Türkmen Mezarlığı mevkii, 1126 ada 32 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : MESUT ESENYEL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/433 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026
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