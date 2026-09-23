T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/433

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Payamlı Mahallesi, Türkmen Mezarlığı mevkii, 1126 ada 32 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : MESUT ESENYEL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/433 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026

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