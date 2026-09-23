T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/174

DAVACI : YILDIZ BAŞAK-47764011538

VEKİLİ : Av. EYÜP GÖKHAN KEÇE

DAVALI : HÜSEYİN İLBEYİ-58291022188

İLAN

Mahkememizin 2026/174 esas sayılı dava dosyasında davacı tarafından tarafınıza İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Altınşehir Mah. 2488 parsel sayılı taşınmazın 104,36 m2'lik kısmının ifrazı ile yol olarak terkinine, kalan 458,64 m'lik kısmın ayrı bir parsel olarak hissedarlar adına tesciline, taşınmazın tapu kaydında bulunan kamulaştırma şerhinin kaldırılmasına ilişkin dava açıldığı, işbu davaya ilişkin tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde davaya karşı cevaplarınızı, yazılı beyanlarınızı ve varsa delillerinizi sunabileceğiniz hususu tebliğ ile ihtar olunur. 18/09/2026

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