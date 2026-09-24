T.C. AKYAZI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/12 Tereke

SAKARYA ili, AKYAZI ilçesi, YENİ mah/köy, 4 Cilt, 99 Aile sıra no, 22 sırada nüfusa kayıtlı, MESUT ve BESİLE oğlu/kızı, 01/04/1960 dogumlu, 03/11/2020 tarihinde vefat eden ARİF HİKMET DÜZCAN 'ın (T.C Kimlik No: 20936473082) mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.