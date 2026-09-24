T.C. GAZİOSMANPAŞA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/368 Esas

Karar No : 2026/327

İLAN

Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/06/2026 tarihli ilamı ile TCK nın 157/1 maddesi gereğince neticeten 2 yıl 6 ay hapis ve 25.000TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Mehmet ve Sebahat oğlu, 22/12/1985 doğumlu, FARUK KAHVE tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ile katılanlar vekilinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur.22.09.2026