T.C. İZMİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2026/48

Karar No : 2026/728

İLAN METNİ

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Mahmut ve Emine oğlu, 15/03/1952 PORSUK doğumlu, RAMAZAN EROL hakkında yapılan yargılama sonucu 5607 SA 3/5, 3/10, 3/10-son, 3/23, 5237 SA 62/1, 52/2, 51/1, 51/3, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS VE 1.500,00 TL. ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, sanığın hapis cezasının TCK'nın 51/1 maddesi gereğince ERTELENMESİNE, sanığın ertelenen ceza süresi gözetilerek, TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca 1 YIL 3 AY SÜRE İLE DENETİM ALTINDA BULUNDURULMASINA karar verildiği, kararın katılan İzmir Gümrük Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edildiği, tüm aramalara rağmen sanığın açık adresinin tespit edilmediği ve mahkememizce verilen gerekçeli karar ile katılan vekilinin gerekçeli temyiz dilekçesi kendisine tebliğ edilemediğinden,

1-7021 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesinden ilanen tebliğine,

2-Yayın tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya bu mahkemelere müracaat ile zabıt katibine veya Hakime tasdik ettirilecek bir tutanak ya da dilekçe ile karara karşı Yargıtay ilgili ceza dairesi nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği, aksi takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.22/09/2026